Peking (ots/PRNewswire) - iQIYI, Inc. (NASDAQ: IQ) ("iQIYI" oder das "Unternehmen"), ein innovativer, marktführender Online-Unterhaltungsanbieter in China, hat heute offiziell die zweite Staffel seiner originalen Hit-Varieté-Show Youth with You ("Youth with You 2" oder die "Show") gestartet, die von iQIYI entwickelt, von Caviar Communications und Weibo gemeinsam erstellt und von Caviar Communications und iQIYI Fancy Monster Studio koproduziert wurde. Die Show wird exklusiv auf iQIYI, QIYIGUO TV und den internationalen iQIYI-Kanälen veröffentlicht.Als erste originale Hit-Varieté-Show, die 2020 von iQIYI erscheint, ist Youth with You 2 eine Idol-Auswahl-Show, die 108 weibliche Idol-Lehrlinge für Training und Wettbewerb zusammenbringt. Von diesen werden am Ende nur einige wenige Lehrlinge durch Abstimmung der Zuschauer ausgewählt, um schließlich als Idol-Gruppe zu debütieren. Durch Innovationen und inhaltliche Aufwertungen, interaktionsbasierte Funktionen, technologische Integrationen und IP-Spinoffs bietet die Show dem Publikum ein neues interaktives und immersives Unterhaltungserlebnis. Darüber hinaus wird iQIYI auch exklusive VIP-Spinoff-Inhalte einschließlich zweier Varieté-Shows während der Laufzeit von Youth with You 2 produzieren.Durch globales Streaming mit Untertiteln in mehreren Sprachen sorgt die Show vor ihrem Erscheinen in vielen Ländern für GesprächsstoffAls eine Original-IP von iQIYI hat die Franchise Youth with You Anerkennung bei Publikum auf der ganzen Welt gefunden. Mit ihrer Star-Besetzung wie dem Youth Producer KUN, der siegreichen Wettstreiterin aus Idol Producer und Mentorin LISA von der internationalen Idol-Gruppe BLACKPINK, sowie der Teilnahme von 46 Talent-Agenturen und 108 Lehrlingen hat die Show schon vor ihrem Debüt viele Fans aus China und dem Ausland gewonnen. Seit die Produktion der Show offiziell angekündigt wurde, belegen Diskussionen rund um verwandte Themen den Spitzenplatz bei mehreren Social-Media-Rankings in China, wie unter anderem bei den Trendthemen auf Weibo, TikTok und Zhihu, und wurden auch zum globalen Top-1-Trendthema bei Twitter.Youth with You 2 ist auch die erste originale iQIYI-Varieté-Show, die nach lokalen Produktionsstandards von Auslandsmärkten produziert wurde. So wird beispielsweise die Postproduktion für die Show neben der chinesischen Originalversion gleichzeitig in Englisch und Thailändisch durchgeführt, um die Inhalte für die Zuschauer in diesen Märkten besser lokalisieren zu können. Darüber hinaus sind Untertitel in Chinesisch, Englisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Indonesien, Malaiisch, Spanisch und Koreanisch für die Show in den internationalen iQIYI-Kanälen verfügbar. Gleichzeitig hat iQIYI offizielle Social-Media-Konten für die Show eröffnet, um auf YouTube, Facebook und Instagram mit dem weltweiten Publikum zu interagieren. Außerdem wird auch Astro, Malaysias führende Medienmarke, als strategischer Partner von iQIYI seine Plattformen zur Bewerbung der Show nutzen. Dies wird das Zuschauererlebnis effektiv verbessern und die Interaktionen mit der Show für Nutzer im Ausland vielfältiger machen.Neue abwechslungsreiche Inhalte, die sich auf den Markt für weibliche Idole konzentrieren, schaffen mehr Möglichkeiten für weibliche Idol-LehrlingeIm Zuge der rasanten Entwicklung der chinesischen Idol-Industrie wurde iQIYI auf die Vernachlässigung des weiblichen Idol-Lehrlingsmarktes aufmerksam und beschloss, sich diesem Markt durch Youth with You 2 verstärkt zuzuwenden. Durch die Neuerfindung des Reality-Show-Formats zeigt Youth with You 2 die herausfordernde Reise, die weibliche Lehrlinge während der gesamten Show durchlaufen, auf lebendige Weise und ebnet diesen Lehrlingen den Weg, ein prominenter Name zu werden und gleichzeitig zur nachhaltigen Entwicklung der Idol-Industrie beizutragen.Indem sie die Fähigkeiten zur Produktion von Originalinhalten und die innovativen Gene von iQIYI nutzt, erfindet Youth with You 2 das Format und die Wettbewerbssegmente der Show neu. Dabei konzentriert sich die Show auf die Themen "Selbstinterpretation" und "undefiniertes Selbst" und schafft es, dass die Lehrlinge ihr volles Potenzial entfalten.Bietet Nutzern ein vielfältiges Unterhaltungserlebnis durch technologische Innovation und ÖkosystemvorteileBei Youth with You 2 macht sich iQIYI seine Vorteile in Bezug auf Innovation und Technologie bei Aspekten wie Produktion, Ausstrahlung und Marketing zunutze. In Kombination mit der Nutzung der Branchenkettenentwicklung des Unternehmens gelingt es iQIYI, das Zuschauererlebnis und den kommerziellen Wert der Youth with You IP-Franchise zu steigernBeispielsweise werden AR, Qiguan und interaktive Funktionen eingesetzt, um ein immersiveres Zuschauererlebnis für das Publikum zu schaffen. Die AR-gesteuerte interaktive Videofunktion "Händchenhalten" ermöglicht es den Zuschauern, kurze Videos aufzunehmen, die virtuelle Filmausschnitte von Lehrlingen aus der Show zeigen; Qiguan nutzt Scans mittels KI-Technologie, um Lehrlinge zu identifizieren, an denen der Zuschauer interessiert ist, und liefert passende Hintergründe und Informationen, die dem Zuschauer helfen, die Lehrlinge besser zu verstehen; die Show ist auch eine Partnerschaft mit der App iQIYI Suike eingegangen, um den Zuschauern Zugang zu interaktiven Kurzvideos mit Inhalten der Show zu bieten, die die verschiedenen Bedürfnisse der Zuschauer zur Interaktion mit diesen Lehrlingsidolen erfüllen.Darüber hinaus ist die aus der Show hervorgegangene Comicserie Youth with You: Flower Girl am 12. März in der iQIYI Comic-App gestartet und bietet den Zuschauern Unterhaltungsinhalte, die über die Show hinausgehen. 98 Lehrlinge der Show wurden außerdem zu Make-up-Botschaftern von Zeal Beauty, der neuen sozialen Make-up-Anwendung von iQIYI, gemacht. Als Make-up-Botschafter laden diese Lehrlinge Tutorials oder Tipps rund um das Thema Make-up auf Zeal Beauty hoch, sodass Fans und Publikum weitere Einblicke in das Leben und die Persönlichkeit dieser Lehrlinge erhalten.In den letzten Jahren hat iQIYI kontinuierlich inspirierende, abwechslungsreiche Inhalte produziert, wie z. B. Idol Producer und Youth with You, bei denen die Jugendkultur im Mittelpunkt steht. Diese Shows führten zur Gründung von männlichen Idol-Gruppen wie NINEPERCENT und UNINE, die beide inzwischen weltweiten Einfluss erreicht haben. Durch Youth with You 2 wird iQIYI sich bemühen, den Wert seiner technologischen und kommerziellen Fähigkeiten zu maximieren, um den Zuschauern und Fans von Youth with You 2 ein besseres Unterhaltungserlebnis zu bieten.Informationen zu iQIYI, Inc.iQIYI, Inc. ist ein innovativer, marktführender Online-Unterhaltungsanbieter in China. Das Unternehmen verbindet von jeher kreatives Talent mit Technologie und fördert damit ein Umfeld für kontinuierliche Innovation und die Produktion von Blockbuster-Inhalten. Die Plattform von iQIYI bietet hoch beliebte Originalinhalte sowie eine umfassende Bibliothek mit anderen professionell produzierten Inhalten, außerdem auch von Partnern und Nutzern generierte Inhalte. Das Unternehmen zeichnet sich in der Online-Unterhaltungsindustrie durch seine führende Technologieplattform aus, die auf fortschrittlicher KI, Big-Data-Analytik und anderen proprietären Kerntechnologien basiert. iQIYI verfügt über eine riesige Nutzerbasis mit enormem Nutzerengagement und hat ein breit gefächertes Monetarisierungsmodell entwickelt, das Mitgliedschaftsdienste, Online-Werbedienste, Vertrieb von Inhalten sowie Live-Sendungen, Online-Spiele, IP-Lizenzierung, Online-Literatur und E-Commerce umfasst.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1123256/iQIYI_Youth_with_You_2.jpgPressekontakt:Sarah Wang+86 185 1319 9560wangjun05@qiyi.comOriginal-Content von: iQIYI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121662/4546006