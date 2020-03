STEMMER IMAGING AG erwartet rückläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020; Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Rumpfgeschäftsjahr 2019DGAP-Ad-hoc: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Prognose STEMMER IMAGING AG erwartet rückläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020; Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Rumpfgeschäftsjahr 201912.03.2020 / 19:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.STEMMER IMAGING AG erwartet rückläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020; Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Rumpfgeschäftsjahr 2019Puchheim, 12. März 2020 - STEMMER IMAGING hat im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr (1. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019) auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen einen Umsatz i.H.v. EUR 62,3 Mio. und ein EBITDA (bereinigt)* i.H.v. EUR 4,7 Mio. erzielt (siehe dazu Ad-hoc Mitteilung vom 20.02.2020). Für das Geschäftsjahr 2020 (1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) geht STEMMER IMAGING von einer rückläufigen Geschäftsentwicklung aus. STEMMER IMAGING prognostiziert für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 105 Mio. bis EUR 120 Mio.. Das erwartete EBITDA wird die zurückliegenden Geschäftsergebnisse (GJ 2018/19: EBITDA bereinigt: EUR 10,0 Mio.; RumpfGJ 2019: EBITDA bereinigt: EUR 4,7 Mio.) voraussichtlich deutlich unterschreiten. Diese Einschätzung des Vorstands beruht u. a. auf der vergleichsweise schwachen Ergebnissituation im 2. Quartal des Rumpfgeschäftsjahres 2019, der rückläufigen Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten des 1. Quartals des aktuellen Geschäftsjahres sowie den zum heutigen Zeitpunkt nur bedingt abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Krise.Aufgrund von system- und prozessbedingten Verzögerungen hat der Vorstand der STEMMER IMAGING AG heute entschieden, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 nicht wie geplant am 31. März 2020 zu veröffentlichen.STEMMER IMAGING wird den Geschäftsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2019, einschließlich des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, im April 2020 zur Verfügung stellen. Den genauen Termin wird die Gesellschaft rechtzeitig vor der Veröffentlichung bekanntgeben.* EBITDA entspricht der Definition im Jahresfinanzbericht 2018/2019 der STEMMER IMAGING AG auf Seite 24.Kontakt: STEMMER IMAGING AG Arne Dehn Vorstandsvorsitzender Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-196 ir@stemmer-imaging.com www.stemmer-imaging.com12.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 996467Ende der Mitteilung DGAP News-Service996467 12.03.2020 CET/CEST