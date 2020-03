REDWOOD SHORES (dpa-AFX) - Florierende Cloud-Services haben dem SAP -Rivalen Oracle hat im vergangenen Geschäftsquartal zu einem überraschend deutlichen Umsatzplus verholfen. In den drei Monaten bis Ende Februar legten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar (8,7 Mrd Euro) zu, wie Oracle am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Redwood Shores mitteilte.



Damit schlug sich das Unternehmen besser als von Experten erwartet. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit einem Kursplus von über drei Prozent. Oracles Nettogewinn sank zwar um sechs Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar, doch auch hier wurden die Prognosen der Wall-Street-Analysten übertroffen. Während die Hardware-Sparte weiter schwächelte, wuchs das Cloud-Geschäft IT-Diensten im Internet gut./hbr/DP/fba

