Gold fällt am Donnerstag deutlich. Die Bullen müssen die Marke von 1.600 Dollar preisgeben. Und auch wenn es kurzfristig danach aussah, als wolle sich der Goldpreis erholen, ging der Goldpreis doch bei 1.575 Dollar aus dem Handel. Anleger flüchten in Cash - alles wird verkauft. Egal ob Aktien oder Edelmetalle. Das Verhalten ist nicht neu. Das gleiche Verhalten haben Anleger zu Beginn der Finanzkrise an den Tag gelegt. Auch damals fielen Aktien und Gold Hand in Hand.Noch schlimmer hat es die Minenaktien ...

