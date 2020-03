Ein beispielloser Absturz erschüttert die Finanzwelt. Der Corona-Crash macht längst nicht mehr bei Aktien Halt. Dow Jones und DAX haben den schlimmsten Tag ihrer Geschichte hinter sich, da droht bereits der nächste tiefrote Handelstag. Am letzten Tag der Woche könnten die Märkte ihre Talfahrt sogar nochmals beschleunigen.Der Corona-Crash mutiert zum Perpetuuum mobile. Auf Verluste in Europa folgen Verluste an der Wall Street folgen Verluste an den Börsen in Asien. Die Krise wird mehr und mehr zum ...

