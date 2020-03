Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem angekündigten Einreisestopp für Europäer in die USA und heftigen Finanzmarktturbulenzen deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 32,70 US-Dollar. Das waren 3,09 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,08 Dollar auf 30,90 Dollar. Allein in dieser Woche haben die Ölpreise um etwa ein Viertel nachgegeben.Ausschlaggebend für den neuerlichen Preisrutsch war die Ankündigung von ...

