Pune, Indien, und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Persistent als führender Innovationspartner für digitale Transformationsdienste anerkanntPersistent Systems hat heute bekannt gegeben, dass es erneut in die Constellation ShortList für Innovationsdienstleistungen und Engineering (1. Quartal 2020) (https://www.constellationr.com/research/constellation-shortlist-innovation-services-and-engineering-0) aufgenommen wurde. Die in der Constellation ShortList aufgeführten Technologieanbieter und Dienstleister bieten wichtige Voraussetzungen für Early Adopters, die Initiativen zur digitalen Transformation verfolgen.Constellation bewertet mehr als 50 Lösungskategorien auf diesem Markt, bestimmt durch Kundenanfragen, Partnergespräche, Kundenreferenzen, Projekte zur Anbieterauswahl, Marktanteile und interne Recherchen.Die ShortList berücksichtigt die folgenden Kriterien für Anbieter:Erstellen einer Gesamtstrategie für das Angebot; Förderung von Innovation, Prototyping und Ideenfindung; Monetarisierung des Designs und der Geschäftsmodelle; Bereitstellung von immersiven Nutzererfahrungen; Durchführung von Anforderungsanalysen; handwerkliches Produktdesign; Angebotsentwicklung; Testbereitstellung; Qualitätssicherung; Angebotsbereitstellung; Angebotsunterstützung und Ermöglichung der Produktüberarbeitung.Rakesh Rathod, GM Product Engineering Services bei Persistent Systems:"Die Early Adopters haben sich weiterentwickelt. Bei der digitalen Transformation geht es jetzt um zusammengesetzte Datenverarbeitung, die ein digitales Mosaik erstellt, um wichtige Technologieteile zu ersetzen, hinzuzufügen oder zu verbessern. Unser maßstabsgetreuer Boutique-Ansatz positioniert Persistent einzigartig, um unseren Kunden technisches und organisatorisches Know-how zu vermitteln, mit dem sie sich in unzähligen Möglichkeiten zurechtfinden. Dazu gehören die Software-Bausteine sowie Fähigkeiten im Bereich des Change-Managements, um neu erfundene Prozess zu übernehmen. Wir sind stolz darauf, wie schnell wir diese Strategien für unsere Kunden umsetzen konnten und wir freuen uns, dass uns Constellation erneut ausgezeichnet hat.R "Ray" Wang, Vorsitzender und Gründer von Constellation Research:"Unsere Erfahrung bei der Arbeit mit Zehntausenden von Anbietern hat uns gezeigt, dass keine zwei Unternehmen die gleichen Anforderungen haben. Wir durchbrechen den Wirrwarr und den Marketing-Hype und präsentieren Top-Angebote in jedem unserer Versorgungsgebiete. Diese Anbieter verfügen über erprobte Lösungen, die von unseren Analysten geprüft und genehmigt wurden.Constellation Research berät Führungskräfte bei der Nutzung disruptiver Technologien, um eine Transformation des Geschäftsmodells zu erreichen. Produkte und Dienstleistungen, die in der Constellation ShortList genannt werden, erfüllen die Schwellenkriterien für diese Kategorie, die durch Kundenanfragen, Partnergespräche, Kundenreferenzen, Projekte zur Anbieterauswahl, Marktanteile und interne Recherchen ermittelt wurden. Das Portfolio wird häufig alle sechs Monate mit den sich schnell ändernden Marktbedingungen aktualisiert.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.constellationr.com/research/constellation-shortlist-innovation-services-and-engineering-0Gegenerklärung:Constellation Research unterstützt keine Lösung oder Dienstleistung, die in seiner Forschung erwähnt wird.PDF herunterladen (https://www.persistent.com/wp-content/uploads/2020/03/persistent-press-release-constellation.pdf)Informationen zu Persistent Systems:Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globales Unternehmen, das Lösungen für die digitale Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und digitales Produkt-Engineering für Unternehmen aller Branchen und Regionen anbietet.www.persistent.com (http://www.persistent.com/)Zukunftsgerichtete und warnende Aussagen:Informationen zu Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie aufwww.persistent.com/FLCS (http://www.persistent.com/FLCS).Pressekontakt:Ken MontgomeryPersistent Systems (US)+1-213-500-8355ken_montgomery@persistent.comPulkit GroverPersistent Systems (India)+91-86696-70068pulkit_grover@persistent.comSaviera BarrettoArchetype+91-84249-17719saviera.barretto@archetype.coLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133621/4546074