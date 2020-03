BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Freitag (18.00 Uhr) mit Spitzenverbänden der Wirtschaft sowie Gewerkschaften Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie. Diskutiert werden im Kanzleramt weitere Schritte, um die Folgen für Unternehmen abzufedern. Auch Banken und Sparkassen loten mit der Bundesregierung an diesem Freitag mögliche Maßnahmen aus, um Liquiditätsengpässe betroffner Firmen zu vermeiden.



Am Mittag (12.30) wollen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) über "wirtschaftliche Auswirkungen" des Coronavirus informieren. Es wird erwartet, dass sie ein Konzept für eine Aufstockung von Kreditprogrammen oder Bürgschaften vorlegen - damit Firmen geholfen werden kann, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Die Koalition hatte bereits Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld auf den Weg gebracht./hoe/DP/zb