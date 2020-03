FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:



bis 06.30 Uhr: - VDA-Präsidentin Hildegard Müller fordert wegen der Corona-Krise "schnelle und unbürokratische" Liquiditätshilfen, HB - Kurzarbeitergeld nicht genug: IG-Metall-Chef Jörg Hofmann drängt auf Lohnzuschüsse, Neue Osnabrücker Zeitung - Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer fordert vor Corona-Krisentreffen im Kanzleramt Liquiditätshilfen, HB - Chef des Flughafen Düsseldorfs, Thomas Schnalke: Bis zu 115 tägliche Flüge weniger am Flughafen Düsseldorf. 15 Verdachtsfälle bei Passagieren, Rheinische Post - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert Föderalismusreform als Konsequenz aus Corona-Krise, Rheinische Post - Kinder- und Jugendärztepräsident Thomas Fischbach wirft Politik Versagen im Kampf gegen Corona vor, Neue Osnabrücker Zeitung - DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt fordert Aufbau einer Krisenvorsorge, HB



bis 05.01 Uhr: - Landrat aus Krisenregion Heinsberg fordert Aufstockung von Beatmungsplätzen in Krankenhäusern und empfiehlt frühere Schließung von Kindergärten und Schulen, Welt - In den festgefahrenen Verhandlungen über einen neuen europäischen Billionen-Haushalt hat der zuständige EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn die Bundesregierung dazu aufgerufen, mehr für eine Einigung zu tun, Welt - Verbraucherzentralen fordern Stärkung der Fluggastrechte, Funke - Führende Ökonomen kritisieren Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, Funke



bis 23.45 Uhr: - BDI-Präsident Kempf erwartet Veränderung der Lieferketten durch Coronakrise, Spiegel - Klinische Tests mit Ebolamittel an deutschen Coronakranken, Spiegel - Nach dem Coronavirus-Fall bei McLaren haben sich die Formel-1-Verantwortlichen für eine kurzfristige Absage des Saisonauftakts in Melbourne entschieden, Auto, Motor und Sport - Ifo-Chef Clemens Fuest: "Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist gestiegen", BöZ - SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen nicht Kanzlerkandidaten werden, T-Online



bis 21.00 Uhr: - Finanzvorstand James von Moltke sieht derzeit keine Virus-Auswirkungen auf Deutsche Bank - bekräftigt Jahresziel, Interview, HB - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann verteidigt die EZB: "Wir haben getan, was eine Notenbank tun muss", Interview, FAZ - OECD-Chefökonomin Laurence Boone: "Alles tun für den Erhalt der Firmen", HB - Rotes-Kreuz-Präsidentin Gerda Hasselfeldt: "Wir brauchen Krisenvorsorge", HB - Chef der Geschäftsreisekette Lufthansa City Center Markus Orth: "Ruhe bewahren, Geschäftstermine verschieben, ehrlich kommunizieren", HB - Tui friert Zahlungen ein, suspendiert Hotelverträge, FT - Mehrheit der Bundesbürger rechnet mit vorzeitigem Ende der Saison in der Fußball-Bundesliga, HB - Nach Verschiebung des CDU-Parteitags: Vorsitz-Kandidat Norbert Röttgen für Mitgliederbefragung, Bild - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will bei Corona-Hilfen auf !gefüllte Staatskassen" zugreifen, Interview, Euro am Sonntag



bis 17.30 Uhr: - Konzertbranche erwartet Milliardenschaden durch abgesagte Veranstaltungen, Welt - Der kalifornische Elektroautobauer Tesla hat wegen der Corona-Krise sein deutsches Team in die USA zurückbeordert, Automobilwoche - Verdi-Chef Frank Werneke fordert wegen Corona Stimulierung des Binnenkonsums und Verzicht auf nicht notwendige Operationen, HB - UEFA stoppt Spielbetrieb in Champions- und Europa League, Marca - Deutsche Außenpolitiker kritisieren fehlende Absprache der USA, Welt - Investor Christian Miele: Start-ups sind für Krise gewappnet, HB



