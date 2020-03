Unser Dax stellte nun einen absoluten Killertag in den Chart, der mal ohne die verkürzte Xetra-Berechnung, den mit Abstand schlechtesten Tag in der gesamten Geschichte des Dax in die Bücher. Sowas hatten wir in dem Ausmaß und aus so einer Situation heraus noch nie! Handelsmarken für DAX-Trader Die Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 13200, 13095, 12980, 12850, 12640, 12560, 12330, 12110, 12009, 11750, 11600, 11356, 11200, ...

