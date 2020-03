TOKIO (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Virus-Krise will die japanische Zentralbank mit weiteren Anleihekäufen zusätzliche Liquidität in die Märkte pumpen und die japanischen Anleihen stützen. In einer außerplanmäßigen Aktion hat die Bank of Japan angeboten, Anleihen von bis zu 200 Milliarden Yen (1,7 Mrd Euro) zu kaufen, wie die Zentralbank am Freitag mitteilte. Am Donnerstag hatte die Bank of Japan bereits angekündigt, für weitere Maßnahmen bereit zu stehen.



Bereits Anfang März hatte die Bank of Japan das nationale Finanzsystem angesichts der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Am Donnerstag hatte auch die Europäische Zentralbank (EZB) ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Zuvor hatten die US-Notenbank und die Bank of England bereits auf die Corona-Krise reagiert und die Zinsen deutlich gekappt./stk/mis