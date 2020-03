Heißt heute die These für alle Märkte der Welt nach dem massiven Rutsch an der amerikanischen Börse bei riesigen Umsätzen von 77 Mrd. $ im Dow und 121 Mrd. $ im Nasdaq 100. Land unter bedeutet: Ab Montag sieht die Szene völlig anders aus. Dazu gibt es zwei ominöse Daten: Alle Abstürze der jüngeren Zeit (2003 und 2009) fanden ihren Tiefstpunkt und ihren Drehpunkt am 12. und 13. März - so auch jetzt. Das zweite Datum ist natürlich der 25. Oktober 1987, der erste Crash der Neuzeit mit 20 % Dow-Verlust in 20 Minuten, bevor die Fed zur Tat schritt.



