Citizen Science - aktiv für die Forschung Ein interessanter englischer Begriff wurde erst 2014 in das Oxford English Dictionary aufgenommen. Er lautet "Citizen Science"(CS). Der Begriff ist neu, die Idee ist es nicht. Was sich dahinter verbirgt und welche Möglichkeiten CS bietet, sagen ARAG Experten. Was ist CS? Schon im Jahre 1900, zur Weihnachtszeit, fand ...

