FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.069 EUR

68S XFRA US83418M1036 SOLARIS OILFIELD A DL-,01 0.093 EUR

0QN XFRA US03990B1017 ARES MNGMT CORP.CL.A 0.356 EUR

MA2 XFRA AU000000MAH3 MACMAHON HLDGS LTD 0.001 EUR

20Y XFRA AU000000DTL4 DATA'3 LTD 0.029 EUR

8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 0.320 EUR

