FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.195 EUREXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.011 EUREXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.079 EUREXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.048 EUREXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.077 EUREXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.071 EUREXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.726 EUREXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.102 EUREXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.107 EUREXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.082 EUREXW1 XFRA DE0005933956 ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 0.092 EUREXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.061 EUREIS XFRA DE0005658009 EISEN- U.HUETTENWERKE 0.400 EUREXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.092 EUREXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.127 EUR4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.071 EURMX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.320 EURHKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC. 0.080 EUR1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.116 EURLX6 XFRA AU000000ASB3 AUSTAL LTD 0.017 EUR1AL XFRA CA0115321089 ALAMOS GOLD (NEW) 0.013 EUR9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.189 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EURTDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.151 EUR7CH XFRA NZCNUE0001S2 CHORUS LTD 0.065 EURKA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.178 EURMCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.561 EURUI2N XFRA DE000A1W9A77 PRISMA AKTIV UI R 2.000 EUR0V6 XFRA US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP DL-,01 0.120 EURIC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.267 EUR3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.061 EURHM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.267 EUR8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.125 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR45R XFRA US38983D3008 GREAT AJAX CORP. DL -,01 0.285 EUR