FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AK2 XFRA US0015471081 AK STEEL HLDG DL-,01

YIT XFRA FI0009800643 YIT OYJ

0LG XFRA CA52176A2056 LEAGOLD MNG CORP.

C9CB XFRA AU000000BCL4 BUNJI CORPORATION LTD.

16E XFRA SE0003491562 EPISURF MEDICAL AB B

LEAGOLD MINING-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de