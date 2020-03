FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8S1 XFRA GB00B0DG3H29 SIRIUS MINERALS PLC LS-25

5ASA XFRA TH0963010R17 ASIASOFT CORP.-NVDR- BA 1

IVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002

GG51 XFRA KYG2115F1155 CN BILLION RES HD-,01

MYX1 XFRA USU624551151 MYCELX TECHS REGS DL-,025

IYYA XFRA ZAE000081949 INVESTEC LTD RC-,0002

AMA1 XFRA DE000A2BPG14 ALTECH ADV.MAT. INH O.N.

