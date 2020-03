Mittlerweile haben die Kassabondmärkte auf Benchmarkindexebene historisch betrachtet Tageshöchststände betreffend Volatilität in dieser Woche erreicht. So wurde im EUR IG Non-Financial Segment ein neuer täglicher Rekord bei Spreadausweitungen bereits diesen Montag (+27 BP) verzeichnet. Aber auch am gestrigen Tag weiteten sich hier Risikoprämien abermals um 12 BP auf 166 BP aus, während jene im EUR HY Bereich eine Ausweitung von 186 BP auf 639 BP seit Wochenanfang verzeichnen. Auch in diesem Segment wurde am Montag mit einer Ausweitung von 94 BP ein historisch betrachtet sehr hoher Wert beobachtet. Dieser ist jedoch noch etwas vom Höhepunkt der negativen Stimmung gegenüber dem EUR HY Credit-Markt in 2008 entfernt. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...