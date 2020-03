Wien (www.anleihencheck.de) - Die Spreadausweitungen verloren gestern deutlich an Dynamik und verzeichneten die geringsten Spreadausweitungen dieser Woche (EUR HY +21BP, EUR IG +2BP), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.AXA Bank habe gestern den EUR Credit Covered Bond (CB) Primärmarkt wiedereröffnet. Der Emittent habe für die Emission (EUR 500 Mio., 4,5 Jahre, Aaa) bei einem Risikoaufschlag von MS+40 BP ein Orderbuch von EUR 750 Mio. erzielen können. Dieser Risikoaufschlag liege circa 30 BP über der laufzeitäquivalenten Sekundärmarktkurve für niederländische CBs. Am interessantesten dürfte sein wie groß die Primärmarktorder der EZB für diese Emission gewesen sei und ob diese ihre maximale Möglichkeit (70%) ausgeschöpft habe. Ebenfalls hätten Toronto Dominion Bank (EUR 1 Mrd., 4 Jahre, MS+50 BP) und Bank of Montreal (EUR 1,25 Mrd., 3 Jahre, MS+45 BP) einen CB platziert. Der CB Markt scheine somit geöffnet, jedoch lägen die Pricings deutlich über den Sekundärmarktpricing. ...

