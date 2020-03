München (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News": Im Oktober letzten Jahres berichteten wir in unserer Printausgabe letztmals über die niedersächsische HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) und stellten die Möglichkeit eines Rekordergebnisses für das Geschäftsjahr 2019 in Aussicht, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...