Nach dem schlechtesten Handelstag in der Geschichte des ATX dürften sich die Kurse am heimischen Aktienmarkt am Freitag stabilisieren. Eine Bankindikation auf den ATX deutete rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn eine um knapp drei Prozent höhere Eröffnung an.Von einer Erholungsbewegung kann jedoch noch keine Rede sein, der österreichische Leitindex war am Vortag um 13,65 Prozent auf 1.991,22 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...