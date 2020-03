Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts008/13.03.2020/09:05) - Der digitale Wandel in der Bau- und Immobilienbranche ist nicht mehr aufzuhalten. Kein Wunder, bringen doch Digitalisierung von Bauakt, digitales Bauwerksbuch, digitales Haus und die Nutzung von Befund-Apps zwischen 30 und 70 Prozent Kostenersparnis für die Baubranche. ISHAP ist einer der Vorreiter bei der digitalen Revolution am Bau und kann mit prominenten Kunden wie PORR, Bau und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN, Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wien Süd aufwarten. "Wir sind aber nicht die weltabgewandten Computernerds, sondern unsere Mitarbeiter helfen unseren Kunden tatkräftig und Schritt für Schritt beim Eintritt ins Digitale Haus. Das macht den Übergang für die doch eher konservative Bau- und Immobranche einfach und zeigt, wie effektiv die digitalen Vorteile in der täglichen Arbeit tatsächlich sind", so ISHAP-Geschäftsführer Bmstr. Ing. Thomas Korol. https://www.gebäudedokumentation.at Mehr Sicherheit und Effizienz am Bau Das ISHAP "Digitale Haus" ist eine umfassende und cloudbasierte Software zur Baudokumentation. Damit kann nicht nur über die gesamte Planungs- und Bauzeit, sondern auch über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, das Verwaltungs-, Facility-, Maintenance- und Aufgabenmanagement vereinfacht und digitalisiert werden. "Über unsere Software, die über eine einfache Webapplikation über PC und alle mobilen Endgeräte funktioniert, wird auf Basis des digitalen Bauaktes oder Bauwerksbuches die digitale Erfassung, rechtssichere Dokumentation, bis hin zur schnellen Mängelbehebung vereinfacht", so Bmstr. Ing. Korol. Bau- und Immobilienbranche hat noch viel digitale Aufholarbeit vor sich Erst in den letzten Jahren nutzen Immobilien- und Bauprojektentwickler vermehrt auch die Digitalisierung. Das zeigen auch Studien, die bei 50 Prozent aller Bauunternehmen positive Effekte, Einsparungen, aber auch Produktivitätssteigerungen durch die Digitalisierung sehen. Genau darum sieht ISHAP großes Potential für die Zukunft. Korol: "Mit unserer Gebäudedokumentation, aber auch mit der Personaldokumentation und unseren Lösungen für mehr Sicherheit auf Baustellen zählen wir zu den innovativsten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz." Einfacher Schritt-für-Schritt-Eintritt ins ISHAP-Digitale Haus ISHAP ist mit seinen geschulten Mitarbeitern täglich unterwegs, um direkt in den Bauämtern, aber auch auf den Baustellen die Digitalisierung voranzutreiben. "Wer den Umstieg in die digitale Welt plant, kann nicht nur mit unseren Apps- und Softwarelösungen sofort starten, sondern wir übernehmen auch die kompletten Scan- und Digitalisierungsaufgaben aller Pläne, Unterlagen, und Bescheide, um den Umstieg so einfach als möglich zu machen. ISHAP sieht sich nicht nur als Softwareentwickler, sondern als rundum sorglos Partner für die Bau- und Immobilienbranche", schmunzelt ISHAP-Geschäftsführer Bmstr. Ing. Thomas Korol. https://www.gebäudedokumentation.at (Ende) Aussender: ISHAP Gebäudedokumentations GmbH Ansprechpartner: Bmstr. ing. Thomas Korol Tel.: +43 1 236413201 E-Mail: t.korol@ishap.at Website: www.ishap.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200313008

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 04:05 ET (08:05 GMT)