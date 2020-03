DAX 30 verliert über 12 Prozent - EZB enttäuscht

Die Marktteilnehmer hatten auf eine sofortige Zinssenkung gehofft. Der DAX 30 schloss daraufhin bei 9.161 Punkten. Ganze 12,24 Prozent tiefer als am Vortag. Das war der zweitgrößte Tagesverlust in der Geschichte des deutschen Leitindex. Er wird heute zwar wieder über die 9.325 zurückkehren. Aber ob dies dann nachhaltig und von Dauer ist, muss sich zeigen.

Die Hysterie und Panik bleibt weiter bestehen. Solange nicht die Barriere bei rund 9.800 Indexzählern überschritten wird, ist keinerlei technische Entspannung zu spüren. Von volkswirtschaftlicher Seite werden heute die die Daten zum Konsumklima-Index der Uni Michigan erwartet. Hier wird ein spürbarer Rückgang prognostiziert.

Der Handelsstart des deutschen Leitindex wird über 9.300 Punkten erwartet. Es wird nach wie vor keinen schnellen Rebound geben. Das BIP-Wachstum wird in 2020 deutlich niedriger als zuvor erwartet ausfallen. Ebenso die globalen Unternehmensgewinne. Dies wird sich in der Berichtssaison ab Mitte April niederschlagen.

Hohe Schwankungsbreiten & Volatilitäten werden am Aktienmarkt zu wiederkehrenden kurzfristigen und einschneidenden Rücksetzern führen. Es empfiehlt sich daher eine abwartende Herangehensweise. Man weiß nie was noch kommt (!). Selbst wenn viele Value-Aktien schon wieder als billig erachtet werden, so können sich diese dem allgemeinen Druck nicht entziehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...