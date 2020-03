Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu Adler Modemärkte AGUnternehmen: Adler Modemärkte AG ISIN: DE000A1H8MU2Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 13.03.2020 Kursziel: EUR 7,60 (bislang: EUR 8,60) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter HaslerIn allen Punkten 'delivered' Auf dem gestrigen Conference Call hat Adler Modemärkte unter dem Slogan 'We delivered' aufgezeigt, dass die Anfang 2019 ausgesprochene Guidance nicht nur in Bezug auf die Umsatz- und Profitabilitätskennzahlen übertroffen wurde, sondern auch bezüglich der Cashflow- und Bilanzkennzahlen. Für die Erreichung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2020e wurde ein Maßnahmenbündel vorgestellt, darunter (1) die Schließung von bis zu vier weiteren, defizitären Standorten, sofern nicht durch Neuverhandlungen der Mietverträge ein Weiterbetrieb des jeweiligen Standortes ökonomisch - also nach Berücksichtigung von Rückbaukosten, von Abstandszahlungen und Abfindungszahlungen an die Mitarbeiter - sinnvoll wird, (2) die weitere Steigerung des Umsatzanteils der profitablen Eigenmarken durch Etablierung von zwei weiteren Eigenmarkenlinien in den Bereichen Herrenoberbekleidung und Übergrößen und (3) die Steigerung der Einkaufsmacht durch Verringerung der Anzahl der Zulieferer auf 100 von derzeit 360. Aufrechterhalten wird überdies die Strategie, (4) die Zahl der kundenindividuellen Digitaldruckmailings zu steigern, (5) die Nutzung von RFID-gestützten Inventurrobotern (ROI 1,5 Jahre) zu intensivieren und (6) den Share of Wallet unter den Bestandskunden zu erhöhen. Wenig überraschend war die Corona-Pandemie zentrales Thema der Telefonkonferenz. Zum aktuellen Stand sieht der Vorstand deren Folgen als überschaubar an. Erstens, weil mit DIO von 125 Tagen die Läger mit der Frühjahrs- und Sommerkollektion ausreichend befüllt sind; zweitens, weil in der Mehrheit der knapp 120 chinesischen Fertigungsstandorte bereits wieder nahe dem Normalniveau produziert wird (ungeachtet dessen wird die Lage durch tägliche Video- und Telefonkonferenzen beobachtet); und drittens, weil die Kundenfrequenzen in den Stores bislang keine Abschwächung andeuten lassen. Obwohl das Unternehmen seine Versprechungen erfüllt hat und auch der Jahresauftakt Angabe gemäß deutlich über den Vorjahreswerten lag, wird die Aktie weiterhin mit einem deutlichen Abschlag zu dem von uns berechneten inneren Wert gehandelt. Aktuell notieren die Aktien von Adler Modemärkte sogar unter ihrem Net-Cash-Bestand - was bei profitablen Unternehmen wie Adler Modemärkte wenig rational ist. Selbst bei Betrachtung klassischer Multiple-Kennziffern wie etwa dem KGV, das auf Basis unserer 2020er bzw. 2021er Gewinnschätzungen bei 9,6x bzw. 6,2x liegt, lassen sich erhebliche Kurspotenziale ableiten. Aufgrund einer Corona-bedingt höheren Risikoprämie nehmen wir unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell auf Sicht von 24 Monaten abgeleitetes Kursziel auf EUR 7,60 von EUR 8,60 je Aktie zurück und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20235.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.