Zum heutigen Tag (12.03.2020) hat der DAX von seinem Hoch bereits über 31 % an Wert verloren. Der amerikanische S&P-500-Index hat sich etwas besser gehalten und verlor vom Hoch 24,3 %. Ursache ist das Coronavirus, das die Wirtschaft einzufrieren droht. Hoffnung macht in diesem Fall eine Nachricht aus China, wo es nach dortigen Angaben kaum noch zu Neuinfektionen kommt und die Wirtschaft langsam wieder anläuft. Die Verbreitung eines Virus erfolgt meist in einer umgedrehte U-Form. Ist der Höhepunkt ...

