Die Deutsche Börse verhängt trotz der Börsenturbulenzen kein Leerverkaufsverbot. Einen solchen Schritt ergreife man nicht, sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Nach dem Einbruch der Aktienmärkte am Donnerstag waren Spekulationen laut geworden, dass auch in Deutschland Leerverkäufe verboten werden könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...