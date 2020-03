FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der rasanten Talfahrt vom Donnerstag machen Europas Börsen am Freitagvormittag zumindest einen kleinen Teil ihrer Verluste wett. Der DAX steigt um 2,2 Prozent auf 9.365 Punkte, war am Vortag allerdings um gut 12 Prozent abgestürzt. Der Euro-Stoxx-50 rückt um 2,7 Prozent vor auf 2.613 Punkte.

Beobachter warnen vor zu großem Optimismus. Die Kursrichtung könne sich minütlich ändern, heißt es im Handel vor dem Hintergrund der noch lange nicht ausgestandenen Coronakrise und der damit verbundenen Folgen für die Weltwirtschaft. Das öffentliche Leben kommt in mehr und mehr Ländern zum Stillstand. Nach Italien hat nun auch Belgien die Schließung von Schulen, Restaurants und Cafes angeordnet. In Frankreich und Portugal bleiben die Schulen ab Montag geschlossen. Als erste deutsche Bundesländer lassen das Saarland und Bayern Schulen und Kindertagesstätten mit Beginn der kommende Woche geschlossen.

Düsterer Ausblick belastet Fraport

Andere Nachrichten haben es in diesem Umfeld schwer, überhaupt wahrgenommen zu werden. So hat Fraport am Morgen Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, die den eigenen Erwartungen des Unternehmens entsprachen. Wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Virus-Pandemie hat der Flughafenbetreiber allerdings einen düsteren Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Er rechnet wegen des Einbruchs der Passagierzahlen mit einem deutlichen Gewinnrückgang.

Ein Händler sieht den Ausblick gleichwohl gelassen. "Die Befürchtungen des Managements spiegeln nur das, was der Markt schon befürchtet hatte", kommentiert er die Fraport-Aussagen. Seiner Meinung nach dürfte die unveränderte Dividende von 2,00 Euro stützend wirken. Bei Kursen von unter 40 Euro notiere die Aktie nun auf Niveaus von 2011 und habe eine Dividendenrendite von 5,2 Prozent. "Das könnte einige unserer sehr langfristigen Kunden schon genauer hinsehen lassen", vermutet er. Bei den Anlegern überwiegt vorerst allerdings noch Skepsis: Die Fraport-Aktie fällt um 2,4 Prozent.

Einen Rekordumsatz im vergangenen Jahr hat die RTL Group vermeldet. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 4,00 Euro bekommen. Allerdings dürfte das Coronavirus auch die Sendergruppe nicht ungeschoren lassen. Es sei zwar noch zu früh, die Folgen zu quantifizieren, doch registriere man die ersten Stornierungen für Werbebuchungen und Auswirkungen auf Produktionen, teilte RTL mit. Die Aktie sprang kurz nach Handelsbeginn um 15 Prozent nach oben, aktuell notiert sie noch gut 7 Prozent höher.

Zuversichtlich blickt der italienische Versicherer Generali in die nahe Zukunft. Das Unternehmen hat bei der Vorlage seiner Zahlen für 2019 den Ausblick auf das laufende Jahr bekräftigt. Nach einer Gewinnsteigerung um rund 16 Prozent im vergangenen Jahr erhöht Generali die Dividende um 6,7 Prozent auf 0,96 Euro. Das wird mit einem Kursplus von 2,4 Prozent belohnt.

Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Nachricht, dass Wirecard sich vom Vorwurf der unsauberen Bilanzierung zumindest auf Basis der bisher abgeschlossenen Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG entlastet sieht. Es hätten sich aus heutiger Sicht keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf führen würden, teilte Wirecard mit. Ein weiterer Teil der Untersuchung dauert noch an und wird voraussichtlich am 22. April abgeschlossen. Die Vorwürfe, die vor allem von der Financial Times vorgebracht wurden, hatten die Wirecard-Aktie schon seit Monaten stark belastet. Unmittelbar nach Handelsbeginn schoss der Wirecard-Kurs um rund 30 Prozent nach oben. Mittlerweile ist das Plus auf 7 Prozent geschrumpft, damit ist die Wirecard-Aktie aber immer noch der mit Abstand stärkste DAX-Titel.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.613,25 2,67 68,02 -30,22 Stoxx-50 2.525,67 2,61 64,32 -25,78 DAX 9.364,91 2,22 203,78 -29,32 MDAX 20.439,82 1,35 271,80 -27,81 TecDAX 2.379,90 2,54 58,92 -21,06 SDAX 9.044,78 1,73 153,50 -27,71 FTSE 5.405,16 3,20 167,68 -30,56 CAC 4.145,71 2,51 101,46 -30,65 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,64 0,11 -0,88 US-Zehnjahresrendite 0,93 0,14 -1,75 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 18:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1181 +0,04% 1,1176 1,1157 -0,3% EUR/JPY 118,36 +1,03% 117,15 117,68 -2,9% EUR/CHF 1,0554 -0,12% 1,0567 1,0574 -2,8% EUR/GBP 0,8880 -0,06% 0,8886 0,8859 +4,9% USD/JPY 105,51 +0,66% 104,82 105,46 -3,0% GBP/USD 1,2589 +0,09% 1,2577 1,2594 -5,0% USD/CNH 6,9917 -0,51% 7,0272 7,0181 +0,4% Bitcoin BTC/USD 5.048,76 -12,621 5.778,01 6.162,01 -30,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 32,34 31,50 +2,7% 0,84 -46,5% Brent/ICE 33,98 33,22 +2,3% 0,76 -47,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.590,73 1.577,48 +0,8% +13,25 +4,8% Silber (Spot) 15,75 15,79 -0,2% -0,04 -11,8% Platin (Spot) 807,35 773,40 +4,4% +33,95 -16,3% Kupfer-Future 2,46 2,47 -0,5% -0,01 -12,2% ===

