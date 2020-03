Mitten in der aktuellen Corona- und Börsenkrise hat Activision Blizzard die kostenlose Online-Erweiterung Call of Duty: Modern Warfare - Warzone veröffentlicht. Nun vermeldete das Unternehmen via Twitter, dass an einem Tag mehr als sechs Millionen Spieler aktiv waren. Trotzdem verlor die Aktie am schwarzen Donnerstag zu Börsenschluss rund acht Prozent. Das Game kam zur richtigen Zeit: Durch die globale COVID-19-Pandemie wenden sich immer mehr Menschen dem Home-Entertainment zu. Der am 10. März kostenlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...