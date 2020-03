Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Flucht in Sicherheit, die sich in extremen Rückgängen der US- und der deutschen Staatsanleihen widergespiegelt hatte, hat sich nur scheinbar etwas beruhigt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Das im Vergleich zu den Tiefpunkten relativ hohe Renditeniveau lasse sich eigentlich nur damit erklären, dass die Anleger in ihrer verzweifelten Suche nach Cash auch Staatsanleihen bester Bonität verkaufen würden. Denn wie könne es sonst sein, dass in einem Umfeld ungesehener Risikoaversion, wo die Aktienmärkte in einem Tag um 12% bis 15% einbrechen würden, bei Bunds und Treasuries die Renditen teilweise sogar steigen würden. Der Ausverkauf an den Aktienmärkten sei in diesem Ausmaß sicherlich kaum noch mit klaren Gründen nachzuvollziehen. Allerdings stehe fest, dass sich rein fundamental die Aussichten in den letzten Tagen eher verdüstert hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...