Die deutschen Großbanken feierten Anfang des Jahres ein Comeback. Doch jetzt hat sich die Lage dramatisch geändert.Die Kursbewegungen bei den deutschen Bank-Aktien erinnern an die Finanzkrise: Am Montag stürzten die Papiere von Deutsche Bank und Commerzbank um mehr als zehn Prozent ab. Am Dienstag ging es um fast denselben Wert wieder nach oben, im Tagesverlauf wurden die Gewinne teilweise jedoch wieder abgegeben. Wie stark das Coronavirus die Banken trifft, ist schwer abzuschätzen. Die Regierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...