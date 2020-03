Die Panikstimmung an der Wall Street schwappt heute Morgen auch auf die asiatischen Börsen über. Allerdings erholen sich die regionalen Indizes deutlich von ihren Tagestiefs, da Staaten und Notenbanken handeln. Der Dow-Jones-Index hatte am Vortag mit einem Absturz um 10 % den heftigsten Einbruch seit dem Crash im Oktober 1987 verzeichnet. Der Markt preist immer deutlicher eine globale Rezession im Zuge der Coronavirus-Pandemie ein. Zudem zeigen sich Anleger enttäuscht, dass US-Präsident Donald Trump keine Details seiner versprochenen Konjunkturhilfen geliefert hat. Erste Versuche waren unlängst am Kongress gescheitert. Selbst eine Flutung der Märkte mit enormer Liquidität durch die US-Notenbank stützt kaum und verpufft weitgehend. Die US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...