Berlin (ots) - Zur Ankündigung des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Österreich nach Ostern wieder zu lockern, teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:"Es ist gut und richtig, dass Sebastian Kurz die Corona-Maßnahmen in Österreich nach Ostern wieder lockern will. Kurz hat ganz richtig erkannt, dass die Bürger in diesen schweren Zeiten eine Perspektive brauchen, wie es weitergeht.Die von Kurz angekündigten kleinen Schritte Richtung Normalität, wie etwa die Öffnung kleinerer Geschäfte bis 400 Quadratmeter nach Ostern, sind daher der richtige Weg. Auch die in Aussicht gestellte Öffnung aller anderen Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure ab 1. Mai, sowie der Hotels und der Gastronomie Mitte Mai, kann den Menschen wieder etwas Zuversicht geben und auch der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen.Die Bundesregierung muss daher jetzt auch bei uns den Bürger schnell einen Fahrplan aus der Corona-Quarantäne präsentieren. Es versteht sich von selbst, dass all diese Maßnahmen unter dem Vorbehalt stehen, dass sich der Anstieg der Infektionszahlen weiter verlangsamt. Aber die Bundesregierung darf die Bürger nicht länger mit der Ungewissheit über die Zukunft alleine lassen."