HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard angesichts aktueller Nachrichten zur Jahresabschluss-Prüfung durch KPMG auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Analyst Simon Bentlage hob in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor, dass es in Singapur, Indien und im Geschäftsbereich Merchant Cash Advance keine substanziellen Feststellungen gebe. Damit seien drei von vier Vorwurfsfällen offenbar haltlos./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 08:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 08:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007472060

