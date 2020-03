BRATISLAVA (dpa-AFX) - Nach den Flughäfen hat das EU- und Schengenland Slowakei auch seine Grenzen für Reisende auf Straßen und Schienen dichtgemacht. Seit Freitagmorgen um sieben Uhr werden die Grenzübergange zu allen Nachbarländern außer Polen streng kontrolliert. Wer keinen Wohnsitz im Land nachweisen kann oder über einen gültigen slowakischen Reisepass verfügt, muss draußen bleiben.



Noch am Donnerstagabend war spekuliert worden, ob es bei reinen Kontrollen bleibt oder ob Reisende tatsächlich an den Grenzen abgewiesen werden. Innenministeriums-Sprecher Petar Lazarov stellte dann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur noch spätabends per E-Mail klar: "Es gilt die strengere der beiden Varianten." Ab dem Morgen wurden daher auch die internationalen Zug- und Busverbindungen in die Nachbarländer stillgelegt, nur Güterzüge dürfen weiterhin fahren.



Bis Donnerstagabend verzeichnete die Slowakei 21 bestätigte Covid-19-Infektionsfälle. Todesopfer gab es bisher keine./ct/DP/jha