Die Opti-MOS-5-MOSFETs von Infineon mit 80 V und 100 V besitzen einen geringen, skalierbaren Durchlasswiderstand bis hinunter zu 1,2 m?. Zum Einsatz kommen die Bausteine in Anwendungen mit hoher Leistungsdichte in Mild-Hybriden, zum Beispiel im Starter-Generator, im Batterietrennschalter und im DC-DC-Wandler. Für diese Anwendungen baut Infineon seine TOLx-Gehäusefamilie aus, die auf dem TOLL-Gehäuse (TO-Leadless, 10 mm × 12 mm) für Kupfersubstrat-Leiterplatten und Ströme bis 300 A basiert. Mit dem gleichen Footprint steht das TOLG-Gehäuse (TO Leads Gullwing) für isolierte Metall-Substrate (IMS) ...

