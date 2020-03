Zürich (awp) - Der Energiekonzern BKW hat sich erneut einen Grossauftrag gesichert: Der Umfang des Auftrages im Höchstspannungsbereich in Deutschland betrage gut 50 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die im Oktober 2019 von BKW übernommene LTB Leitungsbau GmbH wird in Kooperation mit dem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...