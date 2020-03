NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wirecard anlässlich erster Ergebnisse einer Bilanzen-Sonderprüfung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Dass die Beratungsfirma KPMG bislang keine Hinweise auf nötige Korrekturen der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 gefunden habe, sei positiv für den Zahlungsabwickler, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 07:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007472060

