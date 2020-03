BRÜSSEL (dpa-AFX) - Hamstern ist in Belgien nach Angaben großer Supermarktketten unnötig. "Wir verstehen, dass das Coronavirus für Unruhe sorgt", twitterte die landesweit tätige Einzelhandelskette Colruyt. Die sei aber unbegründet: "Es gibt momentan keine Knappheit. Wir tun alles dafür, die Regale ständig aufzufüllen." Lieferdienste kamen allerdings an ihre Grenzen: Die Kette Delhaize mit ihren Hunderten Ladengeschäften warnte die Kunden ihres Bestellservice: "Die Höchstkapazität unserer Lieferdienste und Abholstellen ist für die nächsten Tage schon erreicht."



Belgien hatte wegen des neuartigen Coronavirus eine Schließung aller Cafés, Restaurants und Diskotheken von Freitag um Mitternacht an angekündigt. Apotheken, Lebensmittel- und Tierfutterläden bleiben der Entscheidung des Nationalen Sicherheitsrates zufolge normal geöffnet. Alle anderen Geschäfte müssten am Wochenende geschlossen bleiben. Regierungschefin Sophie Wilmès rief die Bevölkerung auf, von Hamsterkäufen abzusehen: Diese seien weder notwendig noch solidarisch gegenüber Mitbürgern./ff/DP/jha