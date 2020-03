Für RBI-Chefanalyst Peter Brezinschek ist es einer der "schwersten Kursverfälle, die ich selbst erlebt habe in den letzten 40 Jahren". Er sieht jedoch bereits wieder Licht am Ende des Tunnels. So gehe der Goldpreis, der an den Märkten als wichtige "Krisenwährung" gilt, nach seinem Anstieg der vergangenen Tage bereits wieder etwas zurück. Aktuell steht Gold bei 1.585 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...