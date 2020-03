ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Erlaubnis der US-Gesundheitsbehörde FDA für einen Coronavirus-Test hat die Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Roche vor dem Wochenende beflügelt. Gegen Mittag gewannen die Papiere an der Spitze im Zürcher SMI-Index fast 8 Prozent auf 296,10 Franken. Auch der Schweizer Leitindex stoppte seinen Ausverkauf mit einem Plus von mehr als 4 Prozent.



Konkret handelt es sich bei dem Test von Roche sogar um eine Notfall-Zulassung. Der Vorteil des Tests ist, dass Labore und Krankenhäuser damit große Mengen an Proben in sehr kurzer Zeit auf das Virus testen können, um dann die infizierten Patienten zeitnah von den Gesunden zu trennen.



Neben dem Test gab es zuletzt noch eine Empfehlung der chinesischen Gesundheitsbehörden, das Roche-Mittel Actemra in China auch zur Behandlung von Coronavirus-Patienten einzusetzen. Damit sollen Patienten mit Lungenschäden und einer Überreaktion des Immunsystems behandelt werden. Inwieweit Roche damit auch geschäftlich punkten kann, ist unklar.



Analysten lobten den Durchbruch: Stefan Schneider von Vontobel hob hervor, dass Roche so nicht nur mehr Tests verkaufen dürfte, sondern auch die Testmöglichkeiten seiner Cobas-Diagnostiksysteme noch weiter vergrößern könne.



Bei der Zürcher Kantonalbank zielte Analyst Michael Nawrath darauf ab, dass mit dem neuen Test schneller Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Virus getroffen werden können./hr/ys/AWP/ajx/jha/

