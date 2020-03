Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat gestern ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beschlossen, berichten die Analysten von Postbank Research.Für eine Marktberuhigung habe sie damit aber wie zuvor schon die FED oder die Bank of England auch nicht sorgen können. Dabei habe die EZB mit verbesserten Konditionen bei den Refinanzierungsfazilitäten für Geschäftsbanken sowie einem zusätzlichen Programm zur Förderung der Kreditvergabe an die Realwirtschaft die - hoch gesteckten - Markterwartungen erfüllt. Mit starken Anreizen bei den zu zahlenden Zinsen solle insbesondere die Aufrechterhaltung der Kreditvergabe an kleine und mittelständische Unternehmen sichergestellt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...