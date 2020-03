Frankfurt (www.fondscheck.de) - Invesco hat sein Angebot an ESG-ETFs weiter ausgebaut, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Jüngster Neuzugang zur nachhaltig ausgerichteten ETF-Familie des Unternehmens ist der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (ISIN IE00BKS7L097/ WKN A2PX8A). Der neue Fonds ist darauf ausgelegt, bei deutlich besseren ESG-Merkmalen ein ähnliches Risiko-Ertrags-Profil wie der marktbreite S&P 500 Index zu bieten. ...

