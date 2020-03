Das Coronavirus hat die Autoverkäufe von Volkswagen nach einem ersten Einbruch im Januar auch im Februar schwer belastet - und es dürfte so weitergehen. Ein optimistisch in die Zukunft blickender VW-Manager sieht sogar erst im Juni wieder Normalität einkehren.Wie Volkswagen am Freitag in Wolfsburg mitteilte, sanken die weltweiten Auslieferungen Im Februar gegenüber dem Vorjahr um 24,6 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...