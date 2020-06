CHICAGO (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die Geschäfte des weltgrößten Fast-Food-Konzerns McDonald's massiv belastet. In den vergangenen zwei Monaten brachen die vergleichbaren Erlöse weltweit relativ zum Vorjahreswert um rund 30 Prozent ein, wie McDonald's am Dienstag in Chicago mitteilte. Allerdings scheint das Schlimmste vorerst überstanden: Etwa 95 Prozent der Filialen sind inzwischen wieder geöffnet und die Absatzentwicklung erholte sich zuletzt wieder.



Während das Minus im April noch bei 39 Prozent lag, fiel es im Mai mit knapp 21 Prozent schon deutlich geringer aus. Auf dem US-Markt sanken die Verkäufe auf vergleichbarer Ladenfläche zuletzt nur noch um 5,1 Prozent. Die Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit leichten Kursgewinnen. McDonald's hatte einen Großteil seiner Filialen wegen der Pandemie weitgehend für Kunden geschlossen und sich auf Drive-thru, Take-away und Essenslieferungen konzentriert./hbr/mis

