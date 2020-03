Von Grace Zhu

PEKING (Dow Jones)--Die chinesische Zentralbank hat die Reserveanforderung für manche Banken gesenkt, um die Kreditvergabe an kleine Unternehmen, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, anzukurbeln. Die People's Bank of China (PBoC) reduzierte den Mindestreservesatz für einige qualifizierte Banken um 50 Basispunkte auf 1,00 Prozent. Die Änderung tritt am Montag in Kraft.

Die Zentralbank wird außerdem die Quote für Banken, die mehr Kredite an kleine Unternehmen und Niedriglohnempfänger vergeben - Kreditnehmer, die normalerweise Schwierigkeiten haben, Kredite zu erhalten - noch stärker senken. Seit 2018 führt die Notenbank jährliche Überprüfungen der Kreditvergabe an kleine Unternehmen und Niedriglohnempfänger durch.

Die Senkung, die weithin erwartet wurde und voraussichtlich 550 Milliarden Yuan (70,1 Milliarden Euro) an Liquidität im Bankensystem freisetzen wird, ist die zweite in diesem Jahr. Im Januar hatte die PBoC den Mindestreservesatz für alle Banken um 50 Basispunkte reduziert damit 800 Milliarden Yuan für das Finanzsystem freigesetzt.

Die Zentralbank teilte auch mit, dass sie für einige qualifizierte Aktienbanken, eine Gruppe von mittelgroßen Instituten, die die wichtigsten Anbieter von Krediten und Finanzdienstleistungen für kleine Unternehmen sind, eine zusätzliche Senkung um 100 Basispunkte anbieten würde.

Ökonomen sagen, dass Chinas kleinere Unternehmen, die von den großen Staatsbanken lange ignoriert wurden, das Lebenselixier der Wirtschaft seien und für den Großteil der Innovation und der Beschäftigung verantwortlich seien.

