Der Corona-Crash hat jetzt auch die Regulierer wachgerüttelt. Erste Länder in Europa haben ein Leerverkaufsverbot verhängt. Die Hoffnung dahinter: Der Kursverfall wird verlangsamt, bestenfalls gestoppt. Der DAX schießt nach oben, nimmt Kurs auf 10.000 Punkte. Noch nicht zu einer solchen Maßnahme durchringen konnte sich Deutschland. Vor dem Wochenende hat sich an den europäischen Börsen die Lage nach dem Kursabsturz am Vortag vorerst beruhigt. Der EuroStoxx 50 stabilisierte sich mit plus 4,83 Prozent ...

