marktEINBLICKE um 12: Gelingt dem DAX das Comeback? - Wirecard-Aktie im Höhenflug

Nach dem heftigen Kurseinbruch vom Vortag kann der DAX am Freitagmittag wieder etwas Boden gutmachen. Sollte sich die Kurserholung fortsetzen, rückt die 10.000er-Marke in den Fokus. Die aktuelle Gegenbewegung könnte sich aber auch als Strohfeuer entpuppen. Übergeordnet zeigen die Kurspfeile für den DAX weiterhin klar nach unten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +3,5% 9.477 MDAX +2,6% 20.700 TecDAX +4,1% 2.415 SDAX +1,8% 9.048 Euro Stoxx 50 +3,9% 2.644

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Wirecard sieht sich in Bezug auf die bisher abgeschlossenen Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG als entlastet an, was die Vorwürfe der Bilanzmanipulation angeht. Die Wirecard-Aktie macht daraufhin einen kräftigen Sprung nach oben.

