DAX: Wann ist der Boden endlich erreicht?

Die überraschend verhaltenen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank und der Schock über ein US-Einreiseverbot für Europäer haben den DAX am Donnerstag weiter in die Tiefe fallen lassen. Für den Index ging es um 12 Prozent nach unten. Das war der zweitgrößte prozentuale Kurseinbruch in der Geschichte.

Starkes Verkaufssignal

Im Zuge des Kursverfalls durchbrach der DAX am Donnerstag die psychologisch wichtige 10.000er-Marke und generierte damit ein weiteres starkes Verkaufssignal. Am Ende des Handelstages ging das Barometer bei 9.161 Punkten aus dem Handel, was den tiefsten Kursstand seit Februar 2016 bedeutete.

