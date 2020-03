BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die verschärften Maßnahmen, die wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nun empfohlen und ergriffen werden, verteidigt. Die Fachleute, unter anderem vom Robert-Koch-Institut (RKI), hätten am Donnerstag beim Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder "äußerst dringlich dargelegt", dass man jetzt noch die Möglichkeit habe, in den kommenden vier bis sechs Wochen bei der Verlangsamung der Ausbreitung des Virus "wirklich etwas zu schaffen, wenn wir die Zahl der sozialen Kontakte so sehr reduzieren, wie das geht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Er verwies auf die Empfehlung, nicht nur größere, sondern auch kleinere Veranstaltungen abzusagen und auf die Ankündigung mehrerer Bundesländer, nun Schulen, Kitas und Hochschulen zu schließen. "Weil es darum geht, diese vier bis sechs Wochen jetzt zu nutzen, die sicher mitentscheidend sind, über den Verlauf der Pandemie in unserem Land."/jr/DP/jha