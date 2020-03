FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Fußballverband Uefa verschiebt die Spiele der europäischen Klubwettbewerbe. Sämtliche für die nächste Woche geplanten Partien der Uefa-Wettbewerbe, einschließlich Champions League und Europa League, werden nicht ausgetragen, wie der kontinentale Verband mitteilte. Die Uefa begründete den Schritt mit der Ausbreitung des Coronavirus in Europa und der von verschiedenen Regierungen verhängten Maßnahmen. Entscheidungen über die Neuansetzung der betroffenen Spiele will der Verband zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Betroffen von den Verschiebungen sind folgende Partien: Die verbleibenden Achtelfinalrückspiele der Champions League am 17. und 18. März, sämtliche am 19. März geplanten Achtelfinalrückspiele der Europa League sowie alle am 17. und 18. März angesetzten Viertelfinalbegegnungen der Youth League.

Die Uefa reagiert damit auch auf Vorgaben von der Klubseite. So hatte der italienische Erstligist Inter Mailand die Einstellung des Spielbetriebs wegen einer Infektion beim Ligarivalen Juventus Turin beschlossen. Das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League zwischen Inter und dem spanischen Vertreter FC Getafe war deshalb bereits zuvor abgesagt worden.

Da zumindest vorläufig nicht gespielt wird, wird auch die Auslosung der Viertelfinalpaarungen der Champions League sowie der Europa League, die am 20. März hätte stattfinden sollen, verschoben. Selbst eine komplette Absage der laufenden europäischen Klubwettbewerbe scheint nicht mehr ausgeschlossen. Am 17. März bittet die Uefa Vertreter und Repräsentanten des europäischen Fußballs zu einer Videokonferenz, um auf die Ausbreitung des Coronavirus zu reagieren.

March 13, 2020

